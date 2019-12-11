2019-12-11T18:10:05+03:00
Общество

Популярные рэперы встретились с руководителем администрации главы Башкирии

Сидякин заявил, что «государство будет поддерживать развития молодежных субкультур»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба правительства РБфото: пресс-служба правительства РБ
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Сегодня, 11 декабря, с руководителем администрации главы Башкирии Александром Сидякиным встретились популярные рэперы – Алишер Моргенштерн, Виталий Александров (проект «Лауд»), Данил Гареев (проект «Krek»). На встрече также присутствовали организаторы рэп-фестиваля Новая Атланта» и председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов.

По словам Сидякина, аудитория молодых исполнителей «является очень важной для работы органов государственной и муниципальной власти». Он считает, что как у рэперов, так и у их поклонников «есть свои интересы и нужно способствовать тому, чтобы они имели возможности для их реализации».

фото: пресс-служба правительства РБ

фото: пресс-служба правительства РБ

– Государство будет поддерживать цивилизованное развитие, в том числе, неформальных молодежных субкультур, – добавил Сидякин.

Музыканты в свою очередь заявили о важности проведения фестивалей для молодежи – в том числе и неформального характера, где они могли бы направить энергию в созидательное русло.

фото: пресс-служба правительства РБ

фото: пресс-служба правительства РБ

– За этими чуваками – 50 млн аудитории по стране. Вот, спрашиваем, как бы всех их в Единую Россию записать. Или хотя бы в КПРФ. Ну, или в профсоюзы, там. Или в волонтёры. Или сагитировать курить бросить, – пошутил после встречи на своей странице Мурзагулов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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