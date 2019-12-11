2019-12-11T17:11:15+03:00
Общество

На техническое сопровождение бюджета Башкирия потратит 18 млн рублей

Деньги выделят из республиканской казны
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Деньги на сопровождение системы выделит республиканская казнаДеньги на сопровождение системы выделит республиканская казна
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Госучреждение «Информационные технологии» объявило аукцион по отбору подрядчика на техническое сопровождение бюджета Башкирии. Позиция появилась на сайте госзакупок.

Исполнитель должен будет предоставить услуги по сопровождению системы «БашФин-МФ», которая предназначена для автоматизации кассового исполнения республиканской казны. Подрядчику предстоит следить за бесперебойной работой системы, а также улучшать ее функциональные и эксплуатационные характеристики.

Начальная цена торгов, которые пройдут 19 декабря, – 18 млн рублей. Деньги выделит бюджет Башкирии «в пределах лимитов 2020 года», говорится в аукционной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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