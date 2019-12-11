На техническое сопровождение бюджета Башкирия потратит 18 млн рублей
Госучреждение «Информационные технологии» объявило аукцион по отбору подрядчика на техническое сопровождение бюджета Башкирии. Позиция появилась на сайте госзакупок.
Исполнитель должен будет предоставить услуги по сопровождению системы «БашФин-МФ», которая предназначена для автоматизации кассового исполнения республиканской казны. Подрядчику предстоит следить за бесперебойной работой системы, а также улучшать ее функциональные и эксплуатационные характеристики.
Начальная цена торгов, которые пройдут 19 декабря, – 18 млн рублей. Деньги выделит бюджет Башкирии «в пределах лимитов 2020 года», говорится в аукционной документации.
ИСТОЧНИК KP.RU