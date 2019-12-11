В Уфе запретили парковаться рядом с Советской площадью
Ограничение на стоянке будет действовать до тех пор, пока не разберут новогоднюю елку и ледовый городок
фото: ГИБДД Уфа
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Администрация Уфы и ГИБДД приняли решение закрыть парковку рядом с Советской площадью. После того как здесь была установлена новогодняя елка и ледовый городок, автолюбители в нарушение ПДД стали парковаться вдоль бетонных ограждений и затруднять движение по улице Пушкина.
Рабочие установили временные дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Ограничение будет снято, когда на площади демонтируют елку и ледовый городок. Горожан и гостей столицы попросили отнестись к мере с пониманием и выполнять требования знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU