В Уфе запретили парковаться рядом с Советской площадью

СЕГОДНЯ 20:42 2019-12-11T20:42:47+03:00

Ограничение на стоянке будет действовать до тех пор, пока не разберут новогоднюю елку и ледовый городок

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Администрация Уфы и ГИБДД приняли решение закрыть парковку рядом с Советской площадью. После того как здесь была установлена новогодняя елка и ледовый городок, автолюбители в нарушение ПДД стали парковаться вдоль бетонных ограждений и затруднять движение по улице Пушкина.

Рабочие установили временные дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Ограничение будет снято, когда на площади демонтируют елку и ледовый городок. Горожан и гостей столицы попросили отнестись к мере с пониманием и выполнять требования знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU