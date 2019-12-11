2019-12-11T16:05:09+03:00
Происшествия

Начальника отделения ГИБДД в Уфе подозревают в получении взятки наушниками

В отношении полицейского возбудили уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Рыночная цена наушников колеблется в районе 15 тысяч рублейРыночная цена наушников колеблется в районе 15 тысяч рублейФото: ru.wikipedia.org
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Заместителя начальника уфимского отдела технадзора подозревают в получении взятки наушниками. СК Башкирии возбудил в отношении должностного лица уголовное дело.

По версии следствия, в июне 2019 года к подозреваемому с просьбой обратился знакомый. Он попросил упростить регистрацию машин, зарегистрированных в другом районе. «Упростить» в понимании заказчика значило оформить документы без участия владельцев автомобилей, без осмотра машин и без сверки номерных агрегатов и документации.

Сотрудник городской гоавтоинавпекции согласился помочь приятелю, но взамен попросил передать наушники «Apple Airpods», рыночная цена которых составляет около 15 тысяч рублей.. Знакомого требуемое вознаграждение полностью устроило, и через неделю он передал гарнитуру полицейскому.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. МВД назначило служебную проверку. По ее результатам сотрудника уволят из органов с отрицательными основаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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