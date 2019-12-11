В Уфе хотят снести памятник культуры, чтобы на его месте сделать парковку арбитражного суда

СЕГОДНЯ 15:32 2019-12-11T15:32:35+03:00

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В Уфе может пойти под снос старинный дом на улице Гоголя, 22, который является памятником культуры и находится под госохраной. Об этом сообщили в общественном движении «Архзащита», а в частности – Эльза Маулимшина, член СПЧ при главе Башкирии.

Памятник культнаследия – «Городская усадьба Н. Гурылева» – состоит из двухэтажного дома и флигеля. Здание было построено в начале прошлого века, в 1911 году. В ноябре прошлого года усадьбу поставили под госохрану.

Сегодня, 11 декабря, состоялось заседание Межведомственной комиссии, на котором был поставлен вопрос о признании дома аварийным для последующего расселения и сноса. Об итогах встречи пока ничего неизвестно. Предполагается, что на месте уничтоженного памятника сделают стоянку строящегося поблизости здания Арбитражного суда, рассказала на своей странице в Facebook общественница Маулимшина.

ИСТОЧНИК KP.RU