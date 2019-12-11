2019-12-11T14:46:37+03:00
Общество

Дорогу на 350 км в Башкирии могут передать в собственность РФ

Оформление документов может занять пять лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Передача дороги в собственность РФ - инициатива Радий ХабироваПередача дороги в собственность РФ - инициатива Радий ХабироваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Трассу Уфа-Белорецк-Магнитогорск в Башкирии могут передать в собственность Российской федерации. Соответствующее заявление сделал руководитель «Управления дорог Приуралье» Азамат Илимбетов во время пресс-завтрака «Коммерсантъ-Башкортостан».

По его словам, передача дороги в ведомства РФ – инициатива главы региона Радия Хабирова. Росавтодор сделку одобрил, но подготовка документов может занять пять лет. К слову, в настоящий момент оформляется передача дорожному агентству девятикилометровой трассы Уфа-аэропорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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