Дорогу на 350 км в Башкирии могут передать в собственность РФ
Оформление документов может занять пять лет
Передача дороги в собственность РФ - инициатива Радий ХабироваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Трассу Уфа-Белорецк-Магнитогорск в Башкирии могут передать в собственность Российской федерации. Соответствующее заявление сделал руководитель «Управления дорог Приуралье» Азамат Илимбетов во время пресс-завтрака «Коммерсантъ-Башкортостан».
По его словам, передача дороги в ведомства РФ – инициатива главы региона Радия Хабирова. Росавтодор сделку одобрил, но подготовка документов может занять пять лет. К слову, в настоящий момент оформляется передача дорожному агентству девятикилометровой трассы Уфа-аэропорт.
ИСТОЧНИК KP.RU