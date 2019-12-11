МЧС Башкирии предупреждает жителей о сильном ветре и метели

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-11T13:31:54+03:00

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МЧС Башкирии опубликовало предупреждение о надвигающейся в Башкирию непогоде. Прогноз актуален на ближайшие сутки – с 20:00 11 декабря до 20:00 12 декабря.

По данным аварийного ведомства в республике будет преимущественно облачная погода с прояснениями. Ночью и днем выпадет снег, местами ожидается метель. На дорогах появятся снежные заносы и накаты. Видимость в снеге ограничится до 1-2 километров.

Скорость северо-западного и западного ветра может достигнуть скоростью 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит -2, -7°, в отдельных районах похолодает до -7, -12°.

ИСТОЧНИК KP.RU