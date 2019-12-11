2019-12-11T13:09:38+03:00
Происшествия

Изнасилованная на «вписке» 17-летняя уфимка оказалась ученицей элитной гимназии

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил подробности инцидента на подростковой вечеринке
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Девушка рассказала обо всем матери спустя три дняДевушка рассказала обо всем матери спустя три дняФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Изменить размер текста:

Стали известны подробности надругательства над 17-летней школьницей из Уфы. Напомним, мать девушки написала в полицию заявление, где обвинила в изнасиловании дочери ее одноклассника. Сейчас ему всего 16 лет. По предварительной информации, все случилось на школьной вечеринке.

В субботу 7 декабря несколько подростков собрались у своего 18-летнего одноклассника, который живет в Ленинском районе. Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что все участники «вписки» были учениками выпускного класса одной из элитных школ, располагающейся в центре города. После обильного распития спиртного, за час до полуночи, 16-летний парень начал распускать руки и приставать к девушке. Сил на то, чтобы дать отпор юноше, у нее не хватило.

Школьница не смогла долго скрывать случившееся. Она решилась обо всем рассказать матери накануне вечером. Женщина не стала выжидать и сразу же направилась в отдел полиции, где написала заявление. Подозреваемого доставили в Следственный комитет, где он дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорогу на 350 км в Башкирии могут передать в собственность РФ
Стало известно содержание записки, которую оставил жене пропавший с двумя детьми уфимец Артема Мазова
МЧС Башкирии предупреждает жителей о сильном ветре и метели
Ранним утром на трассе в Башкирии насмерть сбили мужчину
Глава Башкирии провел заседание республиканского совета по правам человека
ВТБ в Башкирии нарастил кредитный портфель на 20%
В работе уфимского издательства нашли нарушений на миллиард рублей
Сегодня в Уфе проходят массовые проверки водителей
Уфимские автомобилисты построят автоелку
Психически нездоровый уфимец жестоко убил подругу и лег спать рядом с телом
Житель Башкирии подстрелил знакомого на охоте
17-летнюю уфимку изнасиловали на «вписке»
В Башкирии на перекрестке столкнулись «Daewoo Nexia» и ВАЗ, пострадали двое
"Бежит к каждой машине": в Башкирии охотничья собака ищет своего хозяина
Пассажиры самолета, кружившего над Уфой с отказавшим двигателем, добрались до места назначения
Житель Башкирии украл из церкви 40 крестов, семь икон и коллекцию Библий
Власти поручили возродить в Башкирии речной флот