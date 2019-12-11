Изнасилованная на «вписке» 17-летняя уфимка оказалась ученицей элитной гимназии

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-11T13:09:38+03:00

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Стали известны подробности надругательства над 17-летней школьницей из Уфы. Напомним, мать девушки написала в полицию заявление, где обвинила в изнасиловании дочери ее одноклассника. Сейчас ему всего 16 лет. По предварительной информации, все случилось на школьной вечеринке.

В субботу 7 декабря несколько подростков собрались у своего 18-летнего одноклассника, который живет в Ленинском районе. Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что все участники «вписки» были учениками выпускного класса одной из элитных школ, располагающейся в центре города. После обильного распития спиртного, за час до полуночи, 16-летний парень начал распускать руки и приставать к девушке. Сил на то, чтобы дать отпор юноше, у нее не хватило.

Школьница не смогла долго скрывать случившееся. Она решилась обо всем рассказать матери накануне вечером. Женщина не стала выжидать и сразу же направилась в отдел полиции, где написала заявление. Подозреваемого доставили в Следственный комитет, где он дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU