Ранним утром на трассе в Башкирии насмерть сбили мужчину

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-11T12:12:14+03:00

Изменить размер текста: A A

На трассе в Бирском районе Башкирии погиб мужчина – его сбила легковушка. О ДТП со смертельным исходом рассказали в пресс-службе ГИБДД республики.

Авария произошла сегодня утром, 11 декабря, в половине девятого утра. По предварительной информации, 37-летний житель Мишкинского района, двигаясь за рулем Лады Гранта в сторону Бирска, совершил наезд на 55-летнего пешехода. Тот, по словам водителя, пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте.

фото: ГИБДД РБ

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. На одежде погибшего не было светоотражающих элементов, которые позволили бы автомобилисту вовремя его заметить.

ИСТОЧНИК KP.RU