2019-12-11T12:12:14+03:00
Происшествия

Ранним утром на трассе в Башкирии насмерть сбили мужчину

Пешеход пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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На трассе в Бирском районе Башкирии погиб мужчина – его сбила легковушка. О ДТП со смертельным исходом рассказали в пресс-службе ГИБДД республики.

Авария произошла сегодня утром, 11 декабря, в половине девятого утра. По предварительной информации, 37-летний житель Мишкинского района, двигаясь за рулем Лады Гранта в сторону Бирска, совершил наезд на 55-летнего пешехода. Тот, по словам водителя, пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. На одежде погибшего не было светоотражающих элементов, которые позволили бы автомобилисту вовремя его заметить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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