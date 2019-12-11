Ранним утром на трассе в Башкирии насмерть сбили мужчину
На трассе в Бирском районе Башкирии погиб мужчина – его сбила легковушка. О ДТП со смертельным исходом рассказали в пресс-службе ГИБДД республики.
Авария произошла сегодня утром, 11 декабря, в половине девятого утра. По предварительной информации, 37-летний житель Мишкинского района, двигаясь за рулем Лады Гранта в сторону Бирска, совершил наезд на 55-летнего пешехода. Тот, по словам водителя, пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте.
фото: ГИБДД РБ
Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. На одежде погибшего не было светоотражающих элементов, которые позволили бы автомобилисту вовремя его заметить.
ИСТОЧНИК KP.RU