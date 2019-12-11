В работе уфимского издательства нашли нарушений на миллиард рублей

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-11T10:37:26+03:00

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КСП Башкирии обнаружила нарушений на 924 миллиона рублей в работе уфимского издательства «Республика Башкортостан».

Как сообщает «РБК-Уфа», большая часть финансовых нарушений (393 миллиона рублей) связана с искажением бухгалтерской отчетности. Правила контрактного законодательства издательство нарушило на 298 миллионов. Известно, что нормы действующего законодательства предприятие нарушило на 128 миллионов.

Также сообщается, что аудиторы выявили факт нецелевого и неэффективного использования грантов главы Башкирии, нарушения при использования имущества и неэффективные расходы предприятия в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU