2019-12-11T08:56:15+03:00
Происшествия

Психически нездоровый уфимец жестоко убил подругу и лег спать рядом с телом

Все произошло в Уфимском районе Башкирии
Рустем АХУНОВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Башкирии убил свою сожительницу и лег спать рядом с ее трупом.

Известно, что жуткий инцидент произошел в Уфимском районе республики летом 2019 года. Житель Башкирии в районе полуночи пришел домой к своей сожительнице, которая распивала спиртное на кухне. Вскоре гражданские супруги продолжили застолье уже вместе.

В один момент перебравший алкоголя мужчина начал избивать свою подругу руками по голове. После этого он помог ей добраться до кровати, уложил спать, и продолжил пьянку. В один момент избитая начала кричать от боли. Тогда душегуб вернулся в комнату, где начал ожесточенно избивать подругу. Успокоившись, он как ни в чем не бывало лег спать рядом с окровавленной сожительницей, которая уже не подавала признаков жизни. Тело он обнаружил уже с утра. Перепуганный мужчина сразу вызвал полицию.

Известно, что убийца имел серьезные проблемы с психическим здоровьем из-за родовой травмы. Его жертва страдала от серьезного заболевания печени.

В итоге мужчину признали виновным и приговорили к 8 годам заключения в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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