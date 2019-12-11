Уфимские автомобилисты построят автоелку

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-11T09:34:57+03:00

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28 декабря уфимские водители традиционно построят свою «автоелку», тем самым поздравив всю республику с Новым годом.

Как рассказал один из организаторов Олег, данное мероприятие активисты проводят уже третий год. В прошлом году по количеству участников (215 автомобилистов) Уфа уступила только Москве и Санкт-Петербургу.

Суть акции в том, чтобы автомобили выстроились в форме елки, зажгли фары, габариты, а квадрокоптер сделал памятную фотографию.

- Приглашаем на мероприятие абсолютно все автоклубы Уфы и простых автолюбителей, - сказал Олег.

Мероприятие согласовано с ГИБДД, которые обычно сами принимают участие, и администрацией города. Время и место проведения пока уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU