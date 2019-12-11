Сегодня в Уфе проходят массовые проверки водителей

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-11T10:18:17+03:00

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Сегодня, 11 декабря, в столице Башкирии проходят массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД дежурят на перекрестках, проверяют наличие документов у автомобилистов. Также они стоят на въезде в город. Особое внимание уделят любителям выпить алкоголь за рулем.

- Водители, перед выездом всегда проверяйте исправность вашего транспортного средства и наличие необходимых документов, - сообщили в отделе ГИБДД по Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU