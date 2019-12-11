2019-12-11T10:18:17+03:00
Авто

Сегодня в Уфе проходят массовые проверки водителей

Дорожные полицейские дежурят на перекрестках
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: ГИБДД по Уфефото: ГИБДД по Уфе
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 декабря, в столице Башкирии проходят массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД дежурят на перекрестках, проверяют наличие документов у автомобилистов. Также они стоят на въезде в город. Особое внимание уделят любителям выпить алкоголь за рулем.

- Водители, перед выездом всегда проверяйте исправность вашего транспортного средства и наличие необходимых документов, - сообщили в отделе ГИБДД по Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ранним утром на трассе в Башкирии насмерть сбили мужчину
Глава Башкирии провел заседание республиканского совета по правам человека
ВТБ в Башкирии нарастил кредитный портфель на 20%
В работе уфимского издательства нашли нарушений на миллиард рублей
Уфимские автомобилисты построят автоелку
Психически нездоровый уфимец жестоко убил подругу и лег спать рядом с телом
Житель Башкирии подстрелил знакомого на охоте
17-летнюю уфимку изнасиловали на «вписке»
В Башкирии на перекрестке столкнулись «Daewoo Nexia» и ВАЗ, пострадали двое
"Бежит к каждой машине": в Башкирии охотничья собака ищет своего хозяина
Пассажиры самолета, кружившего над Уфой с отказавшим двигателем, добрались до места назначения
Житель Башкирии украл из церкви 40 крестов, семь икон и коллекцию Библий
Власти поручили возродить в Башкирии речной флот