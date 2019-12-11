Сегодня в Уфе проходят массовые проверки водителей
Дорожные полицейские дежурят на перекрестках
фото: ГИБДД по Уфе
Изменить размер текста:
Сегодня, 11 декабря, в столице Башкирии проходят массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД дежурят на перекрестках, проверяют наличие документов у автомобилистов. Также они стоят на въезде в город. Особое внимание уделят любителям выпить алкоголь за рулем.
- Водители, перед выездом всегда проверяйте исправность вашего транспортного средства и наличие необходимых документов, - сообщили в отделе ГИБДД по Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU