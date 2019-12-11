Житель Башкирии подстрелил знакомого на охоте

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-11T08:28:59+03:00

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Смертельный случай едва не произошел в Белебеевском районе Башкирии еще в минувшую субботу, 7 декабря. Двое местных мужчин отправились на охоту в лес, что в 15 километрах от деревни Новоалександровка.

Как сообщает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, 53- летний охотник случайно выстрелил из охотничьего ружья в своего 27-летнего напарника. По данным собеседника, видимость была плохая, вот пожилой мужчина и принял товарища за зверя.

Как отмечает собеседник «Комсомолки», выстрел пришелся в живот. К счастью, раненого охотника удалось спасти – молодого человека вовремя доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU