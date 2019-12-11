17-летнюю уфимку изнасиловали на «вписке»

СЕГОДНЯ 08:16 2019-12-11T08:16:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии в правоохранительные органы обратилась мама 17-летней девочки. Женщина заявила, что ее дочь изнасиловали накануне на «вписке». Школьница обвинила в растлении своего одноклассника.

По данным издания «ProUfu.ru», изнасилование произошло в минувшую субботу 7 декабря. Компания друзей собралась в гостях у одного из них в Ленинском районе. В какой-то момент 16-летний парень стал приставать к 17-летней однокласснице, а затем совершил в отношении нее действия сексуального характера. Потерпевшая рассказала о произошедшем матери, та, в свою очередь, написала заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU