Глава Башкирии провел заседание республиканского совета по правам человека

СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-11T11:22:01+03:00

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В минувший вторник, 10 декабря, в Уфе состоялось заседание Совета по правам человека при главе Башкирии. В состав созданного два с половиной месяца назад органа входят общественные деятели, правозащитники и журналисты. На встрече с Радием Хабировым они подвели промежуточные итоги работы.

Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, на встрече, в том числе, обсуждались проблемы обеспечения сирот жильем, проблема общественного транспорта и доступной среды для людей с ограниченными возможностями и другие вопросы на злобу дня.

Совет по правам человека за время своего существования принял от жителей Башкирии более тысячи обращений. Члены СПЧ при главе республики неоднократно выезжали в города и районы, где общались с местными жителями на различные темы и помогали им в непростых жизненных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU