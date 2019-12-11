В Башкирии на перекрестке столкнулись «Daewoo Nexia» и ВАЗ, пострадали двое

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-11T08:09:07+03:00

Всего за минувшие сутки произошло 10 аварий, в которых один человек погиб и 15 получили травмы.

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Вчера, 10 декабря, в Туймазинском районе около полудня на 56 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы на перекрестке столкнулись «Daewoo Nexia» и ВАЗ-2114. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу иномарке, в результате чего произошло ДТП.

В результате аварии пострадали двое – 62-летний водитель ВАЗа и 86-летняя пассажирка иномарки. Оба они отправлены в больницу.

Всего за минувшие сутки произошло 10 аварий, в которых один человек погиб и 15 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU