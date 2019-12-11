"Бежит к каждой машине": в Башкирии охотничья собака ищет своего хозяина

СЕГОДНЯ 07:34 2019-12-11T07:34:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители села Батырша-Кубово, что в Буздякском районе Башкирии, просят откликнуться хозяина рыжей охотничьей собаки, которая уже несколько дней бегает вдоль дороги в надежде найти своего хозяина. Неравнодушные сельчане накормили и приютили дружелюбного и ласкового пса, но тот все равно тоскует и ждет.

- Бежит к каждой машине, а если остановится – заглядывает внутрь, надеясь, что там его хозяин, - рассказывают сельчане. – Если вы узнали свою собаку, заберите ее, пожалуйста.

Недавно «КП-Уфа» уже публиковала трогательную историю бойцовской собаки из Башкирии, которую выкинули на улицу хозяева после развода. Несчастная собака скиталась по городу, прежде чем ее подобрали волонтеры и не отправили к новым хозяевам в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU