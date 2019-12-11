2019-12-11T06:45:19+03:00
Происшествия

Житель Башкирии украл из церкви 40 крестов, семь икон и коллекцию Библий

Пьяного осквернителя церкви задержали на вокзале полицейские
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Управление МВД России по Приволжскому федеральному округуФото: Управление МВД России по Приволжскому федеральному округу
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Вчера, 10 декабря, на вокзале железнодорожной станции «Белорецк» полицейские задержали подозрительного мужчину: он был сильно пьян, а при обыске у него обнаружились более 40 нательных крестов, ста металлических колец, семь редких икон, а также несколько религиозных книг. На вопрос, откуда у него все это, мужчина честно признался, что проник в церковь, что в селе Инзер, и вынес оттуда реликвии.

- Ранее уже мужчина привлекался к уголовной ответственности по статьям «Кража» и «Мошенничество». Материалы проверки переданы в ОМВД по Белорецкому району, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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