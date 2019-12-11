2019-12-11T06:28:25+03:00
Общество

Власти поручили возродить в Башкирии речной флот

Грандиозные планы озвучил Радий Хабиров во время своего послания Госсобранию
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: официальная группа Башкирского речного пароходства в соцсетяхФото: официальная группа Башкирского речного пароходства в соцсетях
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Вчера, 10 ноября, в Уфе состоялось оглашение ежегодного послания главы Башкирии депутатам Госсобрания-Курултая. Радий Хабиров высказался о планах развития экономики, медицины и здравоохранения, определился с судьбой Куштау, а также заявил о необходимости возродить в Башкирии речной флот. Ответственность за развитие Башкирского речного пароходства возложили на Министерство земельных и имущественных отношений, которому поручили составить «внятный план по возрождению речного флота, у которого всегда было доброе имя и богатые традиции».

Радий Хабиров напомнил, как им уже удалось спасти «Башавтотранс», «Башкиравтодор», издательство «Башкортостан» и другие важные предприятия, которые оказались под угрозой банкротства из-за своего руководства.

- В сложной ситуации теперь оказался и речной порт «Уфа». Не дадим издеваться над нашим речным пароходством! – призвал Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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