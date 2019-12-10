Динар Гильмутдинов рассказал о снижении смертности на дорогах

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-10T16:46:35+03:00

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В рамках подведения итогов за 11 месяцев сотрудники ГИБДД обсудили ситуацию с аварийностью, проблемные вопросы обеспечения безопасности движения в секторе пассажирских перевозок, состояние контрольно-надзорной деятельности, направленной на выявление неудовлетворительных дорожных условий в городах и районах Башкирии.

По данным, которые привел в своем блоге Динар Гильмутдинов, в республике за 11 месяцев отмечено снижение количества ДТП на 4,4% (3852 аварии), числа пострадавших на 3,5% (4 880 человек). Число погибших также сократилось на целых 17,3% – с январь по ноябрь на дорогах республики погибли 422 человека.

- Тем не менее ситуация остается напряженной и в сложившихся условиях я потребовал от каждого руководителя проявить максимум профессионализма и упорства в реализации необходимых мер и принимаемых решений, - сказал Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU