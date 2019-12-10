В Башкирии родители наткнулись на бездыханное тело новорожденного сына
Тело ребенка направлено на экспертизу
Тело ребенка правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить точную причину смертиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На страшную находку накануне наткнулись молодые родители из села Аскарово Абзелиловского района Башкирии. 8 декабря в комнате в 10 утра был обнаружен труп их четырехмесячного сына.
Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, на теле младенца нет видимых телесных повреждений. Вероятно, малыш просто задохнулся.
Тело ребенка правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить точную причину смерти. С места происшествия также была изъята одежда младенца. Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU