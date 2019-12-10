2019-12-10T14:54:45+03:00
Происшествия

В Башкирии родители наткнулись на бездыханное тело новорожденного сына

Тело ребенка направлено на экспертизу
Эльвина АПАРИНА
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Тело ребенка правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить точную причину смертиТело ребенка правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить точную причину смертиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На страшную находку накануне наткнулись молодые родители из села Аскарово Абзелиловского района Башкирии. 8 декабря в комнате в 10 утра был обнаружен труп их четырехмесячного сына.

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, на теле младенца нет видимых телесных повреждений. Вероятно, малыш просто задохнулся.

Тело ребенка правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить точную причину смерти. С места происшествия также была изъята одежда младенца. Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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