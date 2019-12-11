2019-12-11T16:01:48+03:00
Происшествия

В Уфе полицейские обнаружили мальчика-маугли

Ребенок никогда не ходил в школу и не общался с другими людьми
Инга НОВИЦКАЯ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В начале ноября 2019 года в Орджоникидзевский районный суд Уфы обратились представители реабилитационного центра с необычной просьбой - зафиксировать факт рождения мальчика спустя 17 лет, как он появился на свет.

Дело в том, что о рождении Михаила (имя изменено – ред.) никто и никогда не знал. Мать мальчика родила его втайне ото всех и даже не обращалась в ЗАГС, чтобы получить свидетельство о рождении. Ребенок никогда не ходил в школу или в больницу, не общался со сверстниками и другими людьми, практически никогда не выходил на улицу. Когда же мать Миши умерла, ребенок остался в полном одиночестве, начал бродяжничать. Тогда на мальчика обратили внимание инспекторы по делам несовершеннолетних и передали его в социальный реабилитационный центр.

Поговорив с мальчиком, сотрудники центра пришли в ужас: Миша не знал о себе ничего, кроме того, что родился и всю жизнь прожил в Уфе. Мальчик не мог сказать, сколько ему лет, поэтому устанавливать точный возраст Миши пришлось экспертам. По результатам проведенной экспертизе, биологический возраст подростка составил 17 лет, но из-за того, что Миша никогда не общался с другими людьми, он сильно отставал в психическом развитии.

В итоге по решению суда Миша будет праздновать свой день рождения в канун нового года 31 декабря, а также подростку выдали его первый документ – свидетельство о рождении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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