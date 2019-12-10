2019-12-10T11:13:25+03:00
Общество

Жителей Башкирии шокировал труп, который возили по городу посреди дня

Усопшего даже не накрыли брезентом
Станислав Дубровин
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Страшную картину наблюдали накануне жители башкирского города Белорецка. На глазах у горожан полицейские везли труп человека в прицепе и даже не накрыли его брезентом. Фотографии появились в социальных сетях. Судя по кадрам, тело уже сильно замерзло, а ноги мертвого торчали из прицепа, пугая всех в округе.

- Что за скотское отношение?! Хоть бы накрыли чем-нибудь! – написал возмущенный автор снимка, обвинив их в бесчеловечности.

- Кошмар. А если дети увидят, как им такое объяснить? - пишет Алина Г.

Один из жителей города написал, что уже не в первый раз видит подобную перевозку тел усопших.

Напомним, что похожий автомобиль заметили в центре Уфы летом 2018 года. Тогда тело погибшего накрыли брезентом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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