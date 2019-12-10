На федеральных трассах в Башкирии заработали новые камеры, фиксирующие нарушения ПДД

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-10T11:53:07+03:00

К маю 2020 года в Башкирии общее количество камер составит 1000 штук.

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Накануне на федеральных трассах в Башкирии включили новые камеры, фиксирующие нарушения ПДД. К 20 декабря должны заработать в общей сложности 505 новых комплексов. Об этом сообщил руководитель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов 9 декабря на оперативном совещании в правительстве.

59 камер включили на участках федеральных трасс М-5, М-7, Р-24. Всего за три дня с них водителям пришло 2078 «писем счастья» - именно столько раз автомобилисты нарушили правила.

К маю 2020 года в Башкирии общее количество камер составит 1000 штук. После этого республика войдет в десятку регионов с наибольшим числом аппаратов по фиксации нарушений на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU