В Уфе пассажирский автобус сбил мужчину
Сегодня утром, 10 декабря, в Уфе произошла авария с участием пассажирского автобуса.
Как сообщили в ГИБДД республики, в восемь часов утра на улице Интернациональной 52-летний уфимец за рулем «ГАЗели», следующий по маршруту №210, сбил пешехода. Личность пострадавшего мужчины не установлена, он с тяжелыми травмами доставлен в больницу. На вид ему 30 лет.
- Известно, что в салоне маршрутного автобуса находились восемь пассажиров, из их числа никто не пострадал. Со слов водителя, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, - подытожили дорожные полицейские.
Подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU