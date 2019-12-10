В Уфе пассажирский автобус сбил мужчину

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-10T10:53:36+03:00

Известно, что в салоне маршрутного автобуса находились восемь пассажиров, из их числа никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 10 декабря, в Уфе произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили в ГИБДД республики, в восемь часов утра на улице Интернациональной 52-летний уфимец за рулем «ГАЗели», следующий по маршруту №210, сбил пешехода. Личность пострадавшего мужчины не установлена, он с тяжелыми травмами доставлен в больницу. На вид ему 30 лет.

- Известно, что в салоне маршрутного автобуса находились восемь пассажиров, из их числа никто не пострадал. Со слов водителя, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, - подытожили дорожные полицейские.

Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU