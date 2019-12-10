Стало известно, когда в Башкирию придут морозы

СЕГОДНЯ 07:34 2019-12-10T07:34:50+03:00

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Как сообщают метеорологи, в конце этой недели в Башкирию придут настоящие декабрьские морозы. По данным сервиса Gismeteo, еще в четверг, 12 декабря, в республике будет относительно тепло – от -2, -4 градусов Цельсия днем. Однако уже в предстоящую пятницу, 13 декабря, температура воздуха начнет снижаться и достигнет -8 градусов.

В субботу, 14 декабря, уже начнется резкое похолодание. Столбики термометров опустятся до -12,-15 градусов Цельсия. Такая же погода ждет жителей в Башкирии и в воскресенье.

Согласно прогнозу синоптиков, 12 и 13 декабря в республике ожидается снег.

ИСТОЧНИК KP.RU