Стало известно, когда в Башкирию придут морозы
Как сообщают метеорологи, в конце этой недели в Башкирию придут настоящие декабрьские морозы. По данным сервиса Gismeteo, еще в четверг, 12 декабря, в республике будет относительно тепло – от -2, -4 градусов Цельсия днем. Однако уже в предстоящую пятницу, 13 декабря, температура воздуха начнет снижаться и достигнет -8 градусов.
В субботу, 14 декабря, уже начнется резкое похолодание. Столбики термометров опустятся до -12,-15 градусов Цельсия. Такая же погода ждет жителей в Башкирии и в воскресенье.
Согласно прогнозу синоптиков, 12 и 13 декабря в республике ожидается снег.
ИСТОЧНИК KP.RU