Уфимский рэпер попал в скандал на Украине

СЕГОДНЯ 18:53 2019-12-09T18:53:54+03:00

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Известный уфимский рэпер Morgenshtern спровоцировал скандал во время своего концертного тура по Украине. 8 декабря музыкант выступал в Одессе. В этот день в стране был объявлен траур по погибшим во время пожара в местном колледже. Рэпер со сцены заявил, что считает траур "****** показухой" и предложил заменить его "днем крика". Это высказывание подхватили местные издания, из-за чего на музыканта обрушился шквал критики.

Morgenshtern поспешил ответить на обвинения в "Инстаграме".

- Хочу немножко прояснить ситуацию, потому что очень дорожу украинской аудиторией, - говорит на видео рэпер. - Вчера был траур в Одессе, из-за того что сгорел коллеж и погибло несколько подростков, и я на сцене перед выступлением сказал, что траур это ****** показуха. Ну для кого нужен траур? Для чего? Для людей, которые умерли? Им *****, они умерли. Для родственников, может быть? Нет! Если бы я потерял ребенка, последнее, что я бы хотел, чтобы вся страна мне соболезновала.

По словам музыканта, дальнейшие его слова были вырваны из контекста.

- Я произнес фразу: "Давайте устроим что-то вместо дня траура - день крика о том, почему не проверяют колледжи на пожарную безопасность", - уверяет рэпер.

Он упрекнул журналистов в том, что они предпочли опустить конец фразы в заголовках, спровоцировав тем самым нападки на артиста, и призвал увеличить число проверок, дабы такие трагедии не повторялись.

ИСТОЧНИК KP.RU