2019-12-09T19:51:14+03:00
Общество

В Уфе ушла из жизни владелица знаменитого кафе

Женщина много лет боролась с тяжелой болезнью
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: proufu.ruФото: proufu.ru
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В Уфе простились с известной бизнесвумен Лилией Муратовой. Она умерла на 60-м году жизни.

Жителям Уфы Лилия Муратова знакома как владелица некогда легендарного кафе "Зодиак", где начинали свою карьеру многие музыканты. Кроме того, она на собственные средства построила две мечети в Иглинском районе, в селах Тавтиманово и Минзитарово.

- Она была уникальной личностью. Именно личностью и примером для многих, - написал на своей странице в соцсетях Ильшат Гатиятуллин.

Как сообщает издание ProUfu.ru, женщина умерла от естественных причин. Она давно страдала от сахарного диабета, впадала несколько раз в кому.

- Она недавно выписалась из 21-й больницы. Возможно, осложнение после лечения, - рассказал журналистам композитор Азамат Хасаншин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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