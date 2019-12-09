В Уфе ушла из жизни владелица знаменитого кафе
В Уфе простились с известной бизнесвумен Лилией Муратовой. Она умерла на 60-м году жизни.
Жителям Уфы Лилия Муратова знакома как владелица некогда легендарного кафе "Зодиак", где начинали свою карьеру многие музыканты. Кроме того, она на собственные средства построила две мечети в Иглинском районе, в селах Тавтиманово и Минзитарово.
- Она была уникальной личностью. Именно личностью и примером для многих, - написал на своей странице в соцсетях Ильшат Гатиятуллин.
Как сообщает издание ProUfu.ru, женщина умерла от естественных причин. Она давно страдала от сахарного диабета, впадала несколько раз в кому.
- Она недавно выписалась из 21-й больницы. Возможно, осложнение после лечения, - рассказал журналистам композитор Азамат Хасаншин.
ИСТОЧНИК KP.RU