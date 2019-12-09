Со следующего года в Башкирии поднимется плата за детский сад
Соответствующий приказ опубликовал республиканский Минобр
Приказ вступает в силу с 1 январяФото: Мария ЛЕНЦ
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Министерство образования Башкирии увеличило средний размер родительской платы за детский сад. Соответствующий приказ с подписью главы Минобра Айбулата Хажина был опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, с 1 января 2020 года ежемесячная оплата детского сада вырастет до 1677 рублей. Прошлогодний приказ, который вскоре утратит силу, устанавливал среднюю стоимость за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях в размере 1617 рублей. Таким образом, с нового года родителям придется платить на 60 рублей большое.
ИСТОЧНИК KP.RU