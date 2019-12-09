2019-12-09T16:10:19+03:00
Общество

Суд полностью оправдал бывшего вице-мэра Уфы Филиппова

В деле «золотого миллиарда» поставили точку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Октябрьский суд Уфы полностью оправдал Филиппова и ГарееваОктябрьский суд Уфы полностью оправдал Филиппова и Гареева
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Октябрьский районный суд Уфы сегодня, 9 декабря, полностью оправдал бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова. Приговор выносил судья Андрей Лебедев.

Филиппова обвиняли в превышении должностных полномочий при реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья. Сумма ущерба бюджету оценивалась в 1,6 млрд. Как сообщает «Ъ-Уфа», также был оправдан и второй подсудимый по делу «золотого миллиарда» – экс-начальник управления капитального строительства администрации города Марат Гареев. Ему обвиняли по той же статье, что и бывшего начальника, а также инкриминировали незаконное хранение портативного прослушивающего устройства.

Напомним, прокурор запрашивал Филиппову восемь лет лишения свободы, Гарееву чуть меньше – семь с половиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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