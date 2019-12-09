2019-12-09T17:21:17+03:00
Общество

Из бюджета республики на строительство школы в Уфе выделят миллиард рублей

Новое учебное заведение появится в микрорайоне Инорс
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Первых учеников школа примет в 2021 годуПервых учеников школа примет в 2021 годуФото: Олег УКЛАДОВ
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В уфимском микрорайоне Инорс построят школу за миллиард рублей. Управление капитального строительства Башкирии 6 декабря провело аукцион, победителем которого стала «Фирма СУ-10». Начальная стоимость госконтракта составляла 1,29 млрд рублей. Исполнитель снизил цену до 1,082 млрд.

Подрядчику предстоит построить четырехэтажное учебное заведение общей площадью 25,5 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 1650 человек. Работу, согласно информации на портале госзакупок, профинансирует бюджет Башкирии.

Исполнитель должен будет сдать объект до конца августа 2021 года с пятилетней гарантией на эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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