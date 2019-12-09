Председатель парламента Башкирии оценил идею сделать 31 декабря выходным
Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев высказался по поводу идеи сделать 31 декабря выходным днем.
Спикер Госсобрания отметил, что в Башкирии и так есть дополнительные нерабочие дни сверх федерально закрепленных: День республики, Ураза-байрам и Курбан-байрам, и «расширение этого перечня вряд ли положительно скажется на экономике региона».
Тем не менее, считает Толкачев, инициатива с переносом одного из выходных дней на рабочее 31 число имеет право на существование, «но это относится к ведению органов исполнительной власти».
В России несколько губернаторов уже приняли решение сделать 31 декабря выходным днем. Так, накануне соответствующий указ после голосования в Instagram подписал глава Псковской области. Михаил Ведерников переместил выходной с 28 на 31 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU