2019-12-09T15:15:57+03:00
Общество

Председатель парламента Башкирии оценил идею сделать 31 декабря выходным

Константин Толкачев считает, что инициатива имеет право на жизнь – но с одной оговоркой
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Толкачев не исключил, что 31 декабря в Башкирии может стать выходным днемТолкачев не исключил, что 31 декабря в Башкирии может стать выходным днем
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Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев высказался по поводу идеи сделать 31 декабря выходным днем.

Спикер Госсобрания отметил, что в Башкирии и так есть дополнительные нерабочие дни сверх федерально закрепленных: День республики, Ураза-байрам и Курбан-байрам, и «расширение этого перечня вряд ли положительно скажется на экономике региона».

Тем не менее, считает Толкачев, инициатива с переносом одного из выходных дней на рабочее 31 число имеет право на существование, «но это относится к ведению органов исполнительной власти».

В России несколько губернаторов уже приняли решение сделать 31 декабря выходным днем. Так, накануне соответствующий указ после голосования в Instagram подписал глава Псковской области. Михаил Ведерников переместил выходной с 28 на 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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