Под Уфой на глазах у очевидцев на реке утонул рыбак

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-09T13:54:38+03:00

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Сегодня днем, 9 декабря, под Уфой на реке Белой между деревней Козарез и фанерно-плитным комбинатом под лед провалился человек. О трагическом инциденте рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты.

Тревожный вызов на пульт диспетчера поступил от очевидца, на глазах у которого утонул мужчина. На место выехали спасатели и «скорая». Службы не обнаружили пострадавшего – он утонул.

Как пояснили в аварийном ведомстве, утром погибший вместе с товарищами пришел на реку порыбачить. После ловли они втроем пошли обратно, но в какой-то момент двое из них провалились под лед. Их приятель дошел до берега, бросил вещи и кинулся на подмогу. Одного мужчина успел вытащить, но когда подошел ко второму, то лед стал угрожающе трещать. Он решил не рисковать и отступил.

На берегу рыбаки нашли лодку и попытались на ней спасти друга, однако добраться до него не успели. По их словам, пострадавший провел в воде около получаса. Никто из мужчин не догадался вызвать спасателей, решив, что сами смогут справиться.

– Сообщила в «112» о случившемся женщина, которая стала случайным свидетелем трагедии. Но на момент звонка она говорила об одном человеке, значит, немало времени было уже упущено, – добавили в УГЗ.

Спасатели передали мужчина жилеты и обеспечили страховку, пока те на лодке выбирались на берег. Сейчас сотрудники поисково-спасательного отряда готовятся искать утонувшего мужчину под водой.

В Уфе под лед провалился мужчина // 9.12.

ИСТОЧНИК KP.RU