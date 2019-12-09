В суде началось оглашение приговора бывшему вице-мэру Уфы Филиппову
В Октябрьском районном суде Уфы началось оглашение приговора по делу бывшего вице-премьера города Александра Филиппова и экс-начальника управления капитального строительства Марата Гареева. Их обвиняют в превышении полномочий при расселении жителей ветхих и аварийных домов. Ущерб бюджетам трех уровней от действий чиновников обвинение оценивает в 1,6 млрд рублей.
Прокурор запросил Филиппову восемь лет лишения свободы, а его предполагаемому сообщнику – Гарееву – семь с половиной.
Подсудимые своей вины не признали. Оглашение приговора, как сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на судью Андрея Лебедева, может занять несколько дней.
ИСТОЧНИК KP.RU