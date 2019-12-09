2019-12-09T13:04:51+03:00
Общество

В суде началось оглашение приговора бывшему вице-мэру Уфы Филиппову

Этот процесс может занять несколько дней
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прокурор запросил Филиппову восемь летПрокурор запросил Филиппову восемь летФото: Архив "КП"
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В Октябрьском районном суде Уфы началось оглашение приговора по делу бывшего вице-премьера города Александра Филиппова и экс-начальника управления капитального строительства Марата Гареева. Их обвиняют в превышении полномочий при расселении жителей ветхих и аварийных домов. Ущерб бюджетам трех уровней от действий чиновников обвинение оценивает в 1,6 млрд рублей.

Прокурор запросил Филиппову восемь лет лишения свободы, а его предполагаемому сообщнику – Гарееву – семь с половиной.

Подсудимые своей вины не признали. Оглашение приговора, как сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на судью Андрея Лебедева, может занять несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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