2019-12-09T11:02:50+03:00
Общество

Стало известно, на что чаще всего в соцсетях жалуются жители Башкирии

В правительстве подвели итоги работы системы «инцидент»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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В правительстве Башкирии подвели итоги работы мониторинговой системы «Инцидент» – стало известно, на что в соцсетях чаще всего жалуются жители республики.

«Инцидент менеджмент» – это автоматизированная система, позволяющая выявлять в социальных сетях и других медиа значимые сообщения. Она выявляет проблемные вопросы и направляет их в профильные министерства, ведомства и муниципалитеты. Статус «инцидента» получает то сообщение, которое затрагивает значительное количество людей. В Башкирии программа работает с октября 2018 года.

В текущем году «Инцидент» зарегистрировал и отработал более 75 тысяч сообщений. Больше всего жители региона жаловались на состояние дорог, благоустройство территории, ЖКХ, общественный транспорт, экологию, здравоохранения и образование. Наиболее острые темы становились предметом обсуждения на оперативных совещаниях руководителя Башкирии.

фото: c оперативного совещания в правительстве Башкирии

фото: c оперативного совещания в правительстве Башкирии

В ходе оперативки Елена Прочаковская, начальник управления главы республики по социальным коммуникациям, озвучила рейтинг территорий по работе с системой «Инцидент». Лидерами по итогам 11 прошедших месяцев стали Стерлитамак, Сибай, Благовещенск, а также Мелеузовский, Туймазинский, Иглинский и Уфимский районы – они прочно закрепились в так называемой «зеленой зоне». В заключение Прочаковская отметила, что ни один муниципалитет не оказался в «красной зоне».

ИСТОЧНИК KP.RU

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