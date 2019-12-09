2019-12-09T14:16:27+03:00
Общество

«Уехала, говорят, в Уфу»: житель Башкирии обратился к пропавшей жене и ребенку через СМИ

Рифат Исмагилов почти месяц не видел свою супругу и ребенка
Ирина ЗИМИНА
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31-летний Рифат Исмагилов из села Верхнеяркеево почти месяц разыскивает пропавшую супругу с трехлетней дочерью. 26-летняя Рушана ушла от него еще 15 ноября, заблокировала мужа в социальных сетях и не дает видеться с дочерью. Отчаявшись, мужчина стал распространять информацию о пропаже в Интернете, но результата это пока не дало.

- В последнее время мы часто ругались, затем она переехала к своему брату, а потом и от него пропала. Просто взяла дочку и уехала, говорят, в Уфу. Я до нее не могу дозвониться. Всем говорит, что я угрожаю ей расправой, хотя такого не было никогда, я просто соскучился по дочери, - рассказывает Рифат.

Мужчина также поделился, что ребенка хотят увидеть ее бабушка и дедушка. Дедушке уже 85 лет, он плачет и ждет встречи с внучкой. Рифат решил обратиться к своей супруге с помощью «Комсомолки».

- Я просто хочу, чтобы ты давала возможность встречаться с ребенком, - обращается к супруге Рифат. – Я не собираюсь у тебя забирать дочку, это же не вещь какая-то, давай придем к общему компромиссу. Ребенок не игрушка, я не хочу наносить Камилле (дочери) психологическую травму. Пожалуйста, выйди на связь. Я вас очень жду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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