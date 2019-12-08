МЧС Башкирии предупреждает жителей о гололеде и тумане

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-08T13:53:28+03:00

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МЧС Башкирии предупреждает жителей о неблагоприятных погодных явлениях – в ближайшие сутки дороги республики скует гололед и застелет туман.

По данным аварийного ведомства дымка, которая ограничит видимость на дорогах до 500-1000 метров, появится в ночь на 9 декабря.

В ближайшие сутки в республике будет облачная погода. Местами пройдет мокрый снег, на отдельных участках трасс появится гололедица. Температура воздуха ночью составит -4, -9°, днем – 0, -5°. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

В Уфе существенных осадков не предвидится. Минимальная температура ночью -4°, днем – -2°.

ИСТОЧНИК KP.RU