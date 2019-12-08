2019-12-08T13:53:28+03:00
Общество

МЧС Башкирии предупреждает жителей о гололеде и тумане

Дымка застелет автодороги ночью и утром
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Башкирию ночью и утром окутает туманБашкирию ночью и утром окутает туманФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

МЧС Башкирии предупреждает жителей о неблагоприятных погодных явлениях – в ближайшие сутки дороги республики скует гололед и застелет туман.

По данным аварийного ведомства дымка, которая ограничит видимость на дорогах до 500-1000 метров, появится в ночь на 9 декабря.

В ближайшие сутки в республике будет облачная погода. Местами пройдет мокрый снег, на отдельных участках трасс появится гололедица. Температура воздуха ночью составит -4, -9°, днем – 0, -5°. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

В Уфе существенных осадков не предвидится. Минимальная температура ночью -4°, днем – -2°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из районов Уфы на следующей неделе отключат холодную воду
На трассе в Башкирии водитель за рулем «десятки» насмерть сбил велосипедиста
«Это большая победа для всех нас»: Радий Хабиров поделился итогами антиалкогольной политики в Башкирии
Спустя 2,5 года Элвин Грей помирился с Салаватом Фатхетдиновым
«Обо всем рассказал знакомым»: житель Башкирии, расчленивший своего брата, выдал себя сам
Стало известно, какая погода будет в начале рабочей недели в Башкирии
Жильцы многоэтажки в Уфе переплатили за отопление 2,5 млн рублей
После студенческого бунта в Башкирии уволят директора колледжа
В Башкирии свернули поиски 17-летнего парня, пропавшего неделю назад
Глава Бурзянского района Башкирии покинул свой пост
Житель Башкирии торговал «паленым» алкоголем прямо из машины
Рыбак из Башкирии чуть не стал добычей стаи волков
Мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Башкирии