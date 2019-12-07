2019-12-07T17:32:52+03:00
Общество

Мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Башкирии

В МЧС по региону предупреждают о возможных проблемах на дорогах
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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В ближайшие сутки в Башкирии потеплеет, но вместе с плюсовой температурой придут осадки и сильный ветер.

По информации МЧС по республике, с вечера 7 декабря до вечера 8 декабря в регионе будет облачно. Местами будет моросить, выпадет снег с дождем. На дорогах вероятен гололед из-за перепада температур. Если ночью температура воздуха опустится до -11 градусов (при прояснениях), то днем она поднимется выше нуля - до +2.

При этом в республике прогнозируют сильный южный ветер 9-14 м/с, в разное время его порывы могут достигать 18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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