Мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Башкирии
В МЧС по региону предупреждают о возможных проблемах на дорогах
Фото: Евгения ГУСЕВА
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В ближайшие сутки в Башкирии потеплеет, но вместе с плюсовой температурой придут осадки и сильный ветер.
По информации МЧС по республике, с вечера 7 декабря до вечера 8 декабря в регионе будет облачно. Местами будет моросить, выпадет снег с дождем. На дорогах вероятен гололед из-за перепада температур. Если ночью температура воздуха опустится до -11 градусов (при прояснениях), то днем она поднимется выше нуля - до +2.
При этом в республике прогнозируют сильный южный ветер 9-14 м/с, в разное время его порывы могут достигать 18 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU