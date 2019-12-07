В Уфе на год перекроют движение между бульваром Баландина и Железнодорожным переулком

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-07T10:36:13+03:00

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С 9 декабря в Инорсе закроют движение транспорта на участке от бульвара Баландина до Железнодорожного переулка. В мэрии Уфы рассказали, что дорога будет перекрыта до 15 декабря 2020 года. При этом движение с улицы Ферина на бульваре Баландина останется открытым.

Перекрытие необходимо для продления улицы Валерия Лесунова от Сельской Богородской до бульвара Баландина и для строительства самого бульвара на участке от улицы Лесунова до Ферина.

Власти просят горожан отнестись к вводимым ограничениям с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU