В Уфе на год перекроют движение между бульваром Баландина и Железнодорожным переулком
Проезд закроют уже в понедельник, 9 декабря
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С 9 декабря в Инорсе закроют движение транспорта на участке от бульвара Баландина до Железнодорожного переулка. В мэрии Уфы рассказали, что дорога будет перекрыта до 15 декабря 2020 года. При этом движение с улицы Ферина на бульваре Баландина останется открытым.
Перекрытие необходимо для продления улицы Валерия Лесунова от Сельской Богородской до бульвара Баландина и для строительства самого бульвара на участке от улицы Лесунова до Ферина.
Власти просят горожан отнестись к вводимым ограничениям с пониманием.
ИСТОЧНИК KP.RU