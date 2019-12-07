Рыбак из Башкирии чуть не стал добычей стаи волков
Житель Салаватского района встретился со стаей волков и чудом остался жив. В тот день мужчина рыбачил близ деревни Идрисово и, увлеченный этим занятием, не заметил, как сгустились сумерки.
- Вдруг позади себя я услышал треск. Обернулся и увидел в лесу животное, похожее на собаку. Пригляделся, недалеко от него были еще две, - рассказал рыбак местному изданию "Юрюзань".
Мужчина быстро смекнул, что это никакие не собаки, а самые настоящие волки, и что пора в прямом смысле сматывать удочки.
- Не помню как добрался до машины, очень сильно испугался. Мне повезло, что они не погнались за мной, - признался мужчина.
Зимой хищники нередко выходят к людям, так что любителям проводить время на природе стоит быть более осторожными.
ИСТОЧНИК KP.RU