Рыбак из Башкирии чуть не стал добычей стаи волков

СЕГОДНЯ 18:20 2019-12-07T18:21:22+03:00

Мужчина так увлекся ловлей рыбы, что не заметил подкравшихся хищников

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Житель Салаватского района встретился со стаей волков и чудом остался жив. В тот день мужчина рыбачил близ деревни Идрисово и, увлеченный этим занятием, не заметил, как сгустились сумерки.

- Вдруг позади себя я услышал треск. Обернулся и увидел в лесу животное, похожее на собаку. Пригляделся, недалеко от него были еще две, - рассказал рыбак местному изданию "Юрюзань".

Мужчина быстро смекнул, что это никакие не собаки, а самые настоящие волки, и что пора в прямом смысле сматывать удочки.

- Не помню как добрался до машины, очень сильно испугался. Мне повезло, что они не погнались за мной, - признался мужчина.

Зимой хищники нередко выходят к людям, так что любителям проводить время на природе стоит быть более осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU