Вез сына на занятия по хоккею: появились подробности ДТП в Башкирии, где погибли ребенок и двое взрослых
Стали известны подробности аварии в Дуванском районе, унесшей три жизни. ДТП, напомним, случилось около семи вечера на дороге Кропачево - Месягутово - Ачит.
Как рассказали в Госавтоинспекции региона, 35-летний мужчина на "Ниссан" вез своего сына-второклассника на занятия по хоккею в Месягутово. 48-летний водитель "Форда Фокус" ехал домой в направлении Кропачево. В сложных погодных условиях машины столкнулись. Водитель "Форда" и восьмилетний мальчик из "Ниссана" погибли на месте. Уточняется, что ребенок сидел сзади и был пристегнут ремнем. Врачи боролись за жизнь его отца, но тот также вскоре скончался.
Причины ДТП предстоит установить.
Фото: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU