2019-12-07T09:24:18+03:00
Происшествия

Вез сына на занятия по хоккею: появились подробности ДТП в Башкирии, где погибли ребенок и двое взрослых

Школьник был пристегнут, но ремень его не спас
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стали известны подробности аварии в Дуванском районе, унесшей три жизни. ДТП, напомним, случилось около семи вечера на дороге Кропачево - Месягутово - Ачит.

Как рассказали в Госавтоинспекции региона, 35-летний мужчина на "Ниссан" вез своего сына-второклассника на занятия по хоккею в Месягутово. 48-летний водитель "Форда Фокус" ехал домой в направлении Кропачево. В сложных погодных условиях машины столкнулись. Водитель "Форда" и восьмилетний мальчик из "Ниссана" погибли на месте. Уточняется, что ребенок сидел сзади и был пристегнут ремнем. Врачи боролись за жизнь его отца, но тот также вскоре скончался.

Причины ДТП предстоит установить.

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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