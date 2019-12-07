Вез сына на занятия по хоккею: появились подробности ДТП в Башкирии, где погибли ребенок и двое взрослых

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-07T09:24:18+03:00

Школьник был пристегнут, но ремень его не спас

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности аварии в Дуванском районе, унесшей три жизни. ДТП, напомним, случилось около семи вечера на дороге Кропачево - Месягутово - Ачит.

Как рассказали в Госавтоинспекции региона, 35-летний мужчина на "Ниссан" вез своего сына-второклассника на занятия по хоккею в Месягутово. 48-летний водитель "Форда Фокус" ехал домой в направлении Кропачево. В сложных погодных условиях машины столкнулись. Водитель "Форда" и восьмилетний мальчик из "Ниссана" погибли на месте. Уточняется, что ребенок сидел сзади и был пристегнут ремнем. Врачи боролись за жизнь его отца, но тот также вскоре скончался.

Причины ДТП предстоит установить.

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU