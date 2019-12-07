На центральной площади района в Башкирии третий год подряд падает новогодняя елка

СЕГОДНЯ 08:32 2019-12-07T08:32:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Федоровском районе Башкирии случилось новогоднее ЧП - на главной площади райцентра упала елка. Фотографии сломанной лесной красавицы облетели местные паблики.

- Уже третий год подряд повторяется ситуация... Жители, особенно маленькие дети в шоке, - пишет автор снимка в соцсетях.

- Сколько раз это повторяется с 1977 года, а воз и ныне там, - соглашается с ним местная жительница Наталья С.

Горожане считают, что елку стоило устанавливать в другом месте и внимательнее следить за качеством работы, ведь в момент падения рядом могли быть люди.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU