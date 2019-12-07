На центральной площади района в Башкирии третий год подряд падает новогодняя елка
Фотографии с места ЧП появились в соцсетях
Фото: соцсети
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В Федоровском районе Башкирии случилось новогоднее ЧП - на главной площади райцентра упала елка. Фотографии сломанной лесной красавицы облетели местные паблики.
- Уже третий год подряд повторяется ситуация... Жители, особенно маленькие дети в шоке, - пишет автор снимка в соцсетях.
- Сколько раз это повторяется с 1977 года, а воз и ныне там, - соглашается с ним местная жительница Наталья С.
Горожане считают, что елку стоило устанавливать в другом месте и внимательнее следить за качеством работы, ведь в момент падения рядом могли быть люди.
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU