2019-12-07T08:32:54+03:00
Общество

На центральной площади района в Башкирии третий год подряд падает новогодняя елка

Фотографии с места ЧП появились в соцсетях
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Федоровском районе Башкирии случилось новогоднее ЧП - на главной площади райцентра упала елка. Фотографии сломанной лесной красавицы облетели местные паблики.

- Уже третий год подряд повторяется ситуация... Жители, особенно маленькие дети в шоке, - пишет автор снимка в соцсетях.

- Сколько раз это повторяется с 1977 года, а воз и ныне там, - соглашается с ним местная жительница Наталья С.

Горожане считают, что елку стоило устанавливать в другом месте и внимательнее следить за качеством работы, ведь в момент падения рядом могли быть люди.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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