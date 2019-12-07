Радий Хабиров рассказал, что ждет частных маршрутчиков в Уфе
Частным маршрутчикам в Уфе дают время до лета, чтобы оборудовать свои автобусы в соответствии с новыми стандартами, в частности, приобрести терминалы для безналичной оплаты. По мнению главы Башкирии Радия Хабирова, принимать жесткие меры сразу было бы неправильно, лучше отдать предпочтение плавному переходу, ведь в частных перевозках задействованы тысячи человек. Власти дали им срок до первого дня лета.
- С 1 июня пойдут штрафы, неподъемные, 30 тысяч, считайте, он свою месячную зарплату убивает там, – цитирует Хабирова портал Ufatime.ru.
Пока же власти посоветовали горожанам "потерпеть".
ИСТОЧНИК KP.RU