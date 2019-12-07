Жителей Башкирии возмутила «пошлая» кальянная
В пабликах города Салават живо обсуждают название кальянной, открывшейся в одном из жилых домов. Многие горожане сочли его неприличным и провокационным. Вывеска заведения утверждает "Ябвдул". В интернет-среде подобное выражение давно стало мемом и обычно означает оценку привлекательности девушки, преимущественно в интимном плане.
- Кто дает разрешение на открытие кальянных с таким недвусмысленным названием? Да еще рядом с детским игровым центром по ул. Бекетова! У вас какое-то странное чувство юмора, а еще страннее - чувство меры... - написала местная жительница Надежда М. в одном из городских сообществ.
Некоторые пользователи возмущение женщины разделили. Другие же сочли название креативным и упрекнули недовольных вывеской в том, что те сами "вчитывают" туда неприличный смысл. При этом часть пользователей усмотрели проблемы не в названии, а в оформлении вывески.
- Я сперва подумал, что это ритуальный салон: крест могильный на вывеске ярко-выраженный, - выразил мнение сразу нескольких горожан Алексей П.
ИСТОЧНИК KP.RU