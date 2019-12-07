Жителей Башкирии возмутила «пошлая» кальянная

СЕГОДНЯ 07:43 2019-12-07T07:58:09+03:00

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В пабликах города Салават живо обсуждают название кальянной, открывшейся в одном из жилых домов. Многие горожане сочли его неприличным и провокационным. Вывеска заведения утверждает "Ябвдул". В интернет-среде подобное выражение давно стало мемом и обычно означает оценку привлекательности девушки, преимущественно в интимном плане.

- Кто дает разрешение на открытие кальянных с таким недвусмысленным названием? Да еще рядом с детским игровым центром по ул. Бекетова! У вас какое-то странное чувство юмора, а еще страннее - чувство меры... - написала местная жительница Надежда М. в одном из городских сообществ.

Некоторые пользователи возмущение женщины разделили. Другие же сочли название креативным и упрекнули недовольных вывеской в том, что те сами "вчитывают" туда неприличный смысл. При этом часть пользователей усмотрели проблемы не в названии, а в оформлении вывески.

- Я сперва подумал, что это ритуальный салон: крест могильный на вывеске ярко-выраженный, - выразил мнение сразу нескольких горожан Алексей П.

ИСТОЧНИК KP.RU