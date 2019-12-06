2019-12-06T18:42:01+03:00
Общество

Стало известно, зачем в деревню в Башкирии приехали певица Алсу и Ксения Собчак

Гостьи из столицы накануне прибыли в Илишевский район республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня в социальных сетях появились кадры, снятые жителями деревни Уяндыково, что в Илишевском районе Башкирии, где под башкирскую национальную музыку отплясывают певица Алсу и Ксения Собчак. Как оказалось, накануне знаменитые женщины вместе прибыли в глубинку, откуда родом отец Алсу Ралиф Сафин.

Местные жители радушно приняли известных на всю страну гостей. Они показали Алсу и Ксении башкирский национальный танец и пригласили их принять в нем участие. Также каждая гостья получила в подарок по горшку с цветами.

Причиной визита Алсу Абрамовой и Ксении Собчак в небольшую деревню в Башкирии, скорее всего, стало желание певицы посетить родную деревню отца. В поездке на историческую родину к ней присоединилась известная телеведущая и экс-кандидат в президенты России.

Алсу и Ксения Собчак танцуют башкирский танец в деревне //06.12.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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