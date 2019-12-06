2019-12-06T18:08:02+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе в лобовом столкновении погибли три человека, среди жертв есть ребенок

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб и дорожной полиции
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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Сегодня, 6 декабря, в Дуванском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, авария произошла около семи часов вечера на 79 километре дороги Кропачево-Месягутово-Ачит. По данным ведомства, лоб в лоб столкнулись встречные Ford Focus и Nissan X-Trail.

По предварительным данным, в результате столкновения иномарок, погибли оба водителя. Как сообщают в дорожной полиции, на месте от полученных травм скончался несовершеннолетний мальчик.

- На месте ДТП работает полиция и другие службы. Подробности уточняются, - отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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