2019-12-06T19:36:16+03:00
Экономика

Стало известно, какие компании в 2019 году заплатили больше всех налогов в казну Башкирии

Итоги подвел первый вице-премьер республиканского правительства Андрей Назаров
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 6 декабря, в башкирском Белом доме вице-премьер регионального правительства Андрей Назаров подвел итоги конкурса «Налогоплательщик года». Как пишет в социальных сетях сам Назаров, подобное соревнование проводится в республике впервые. Ранее нечто подобное проходило лишь в двух регионах России - Свердловской области и Северной Осетии-Алании.

Суть конкурса заключается в том, чтобы отметить компании, которые платят в бюджет Башкирии больше всех налогов и делают это вовремя. Предприятия условно делят на несколько отраслей, в которых они работают – производство, торговля, сфера услуг.

- Среди производственников, например, I место заняло «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Среди торговых предприятий лучшим признали «Газпром межрегионгаз Уфа». В сфере услуг «Налогоплательщиком года» стал «Международный аэропорт «Уфа», - написал у себя на странице в соцсетях Андрей Назаров.

Победителям и призерам конкурса вручили памятные дипломы от главы Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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