В Башкирии в 2020 году подскочат тарифы на вывоз мусора
Госкомитет Башкирии по тарифам установил предельные единые тарифы на вывоз мусора для «Специализированного автомобильного хозяйства по уборке города». Соответствующий документ был опубликован на сайте правовой информации.
Цены текущего предельного тарифа в зоне №1 составляет 447,04 рубля за кубометр мусора. В данную зону входят Уфа и Уфимский район, а также Архангельский, Белокатайский, Благоварский, Благовещенский, Дуванский, Иглинский, Кармаскалинский, Кигинский, Кушнаренковский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский и Чишминский районы.
В следующем, 2020 году, согласно постановлению Госкомтарифа, изменится. Так, с 1 января сумма станет меньше на 1 рубль 18 копеек – жители указанных районов будут платить 445,86 рубля за кубометр. Летом, с 1 июля, тарифы за обращение с ТКО подскочат сразу на 22,89 рубля. Цена в 468,75 рубля сохранится до 31 декабря 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU