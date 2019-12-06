2019-12-06T16:02:54+03:00
Общество

В Башкирии в 2020 году подскочат тарифы на вывоз мусора

Сначала цена незначительно упадет, а затем резко возрастет на десятки рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Цена на вывоз мусора вырастет на 22 рубля с 1 июля 2020 годаЦена на вывоз мусора вырастет на 22 рубля с 1 июля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Госкомитет Башкирии по тарифам установил предельные единые тарифы на вывоз мусора для «Специализированного автомобильного хозяйства по уборке города». Соответствующий документ был опубликован на сайте правовой информации.

Цены текущего предельного тарифа в зоне №1 составляет 447,04 рубля за кубометр мусора. В данную зону входят Уфа и Уфимский район, а также Архангельский, Белокатайский, Благоварский, Благовещенский, Дуванский, Иглинский, Кармаскалинский, Кигинский, Кушнаренковский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский и Чишминский районы.

В следующем, 2020 году, согласно постановлению Госкомтарифа, изменится. Так, с 1 января сумма станет меньше на 1 рубль 18 копеек – жители указанных районов будут платить 445,86 рубля за кубометр. Летом, с 1 июля, тарифы за обращение с ТКО подскочат сразу на 22,89 рубля. Цена в 468,75 рубля сохранится до 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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