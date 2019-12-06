МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение по шквалистому ветру

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-06T14:51:26+03:00

Из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий может увеличиться количество ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение – на востоке республики ожидается усиление шквалистого ветра до 26 метров в секунде. Данный прогноз актуален как минимум до конца суток 6 декабря.

В аварийном ведомстве напомнили, что зимой при усилении ветра повышается вероятность чрезвычайных ситуаций: обрыв линий электропередач, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и оконных стекол и вал деревьев. На дорогах возрастет количество ДТП и заторов.

Более слабые порывы – скоростью 15-20 м/с – ожидаются на территории всей республики до завтрашнего вечера. Кроме того, прогнозируется комплекс неблагоприятных явлений: осадки в виде дождя со снегом, морось и гололед.

В ближайшие сутки в Башкирии будет преимущественно облачная погода. Температура воздуха ночью составит -2, -7°, днем -3,+2°.

ИСТОЧНИК KP.RU